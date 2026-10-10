Хусити заявили про чотири авіаудари по аеропорту Сани — Anadolu Agency

Єменські хусити 10 жовтня заявили, що Саудівська Аравія завдала чотирьох авіаударів по міжнародному аеропорту Сани в Ємені. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на підконтрольний хуситам телеканал Al-Masirah.

Заяви хуситів

За твердженням Al-Masirah, саудівська авіація також тричі атакувала телекомунікаційну мережу в Аль-Махабіші, у провінції Хадджа.

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Станом на момент публікації саудівські посадовці та міжнародно визнаний уряд Ємену не коментували ці повідомлення.

Події відбуваються на тлі хвилі зіткнень у Ємені, яка розпочалася в липні та стала наймасштабнішими бойовими діями після періоду відносного затишшя. Перемир’я, яке набуло чинності у квітні 2022 року, передувало цьому періоду. Війна в Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити встановили контроль над столицею Саною та кількома провінціями. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку єменського уряду.

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