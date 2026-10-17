Хусити заявили про нову атаку на аеропорт Ер-Ріяда — The Hindu

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 8 жовтня 2026 року пролунало кілька вибухів, зокрема потужний вибух у міжнародному аеропорту імені короля Халіда. Очевидець повідомив Associated Press, що чув вибухи в місті та в аеропорту.

Заява хуситів

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили про нову атаку на аеропорт в Ер-Ріяді. Угруповання стверджує, що вдарило по ньому балістичною ракетою та спричинило пошкодження, однак доказів цього не надало. Саудівська влада не одразу прокоментувала цю заяву.

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Пошкодження від уламків

Агентство цивільної оборони Саудівської Аравії повідомило, що уламки перехопленої ракети пошкодили дитячий садок і медичний комплекс в Ер-Ріяді. Це сталося через кілька годин після вибухів у столиці.

Днем раніше королівство заявило про атаку на аеропорт, унаслідок якої загинула одна людина, а інші дістали поранення. Про інцидент повідомляє The Hindu.

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