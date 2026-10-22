Хусити заявили про удар по Міноборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді

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Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів заявило про удар по будівлі Міністерства оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. Також угруповання повідомило про атаки на об’єкти нафтової компанії Aramco та міжнародні аеропорти країни.

«У ході сьогоднішніх операцій було завдано точного удару по будівлі міноборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді», — заявив Ях’я Сарія.

За словами представника хуситів, угруповання також атакувало об’єкти нафтогазової компанії Aramco в Янбу, а також міжнародні аеропорти в Даммамі та Абхі.

За даними Reuters, унаслідок нападу на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в місті Даммам, розташованому у східному нафтовому регіоні Саудівської Аравії, у середу ввечері загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Окремо того ж дня двоє людей загинули після того, як саудівська протиповітряна оборона перехопила безпілотник, який намагався атакувати нафтове родовище «Шайба» компанії Aramco. Воно розташоване за сотні кілометрів на південний схід.

Раніше підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Таким чином, повідомлення про удар по будівлі Міністерства оборони Саудівської Аравії пролунало на тлі серії атак на об’єкти транспортної та нафтової інфраструктури країни.

Водночас заяви хуситів про ураження конкретних об’єктів не є незалежним підтвердженням усіх заявлених результатів атак.

Про це повідомив офіційний представник збройних сил руху Ях’я Сарія, пише iribnews.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли 22 жовтня після нових атак єменських хуситів у Саудівській Аравії. На тлі загострення ситуації США наказали частині дипломатів і членів їхніх сімей залишити американські місії в королівстві.

У місті Аден на півдні Ємену в середу пролунав потужний вибух.

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