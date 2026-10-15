Хусити заявили про ураження саудівського Typhoon над Саадою — Anadolu Agency

Єменські хусити заявили, що уразили саудівський винищувач Typhoon ракетою класу «земля — повітря» над північною провінцією Саада в Ємені. Як повідомляє Anadolu Agency, про це пізно ввечері в середу заявив військовий речник угруповання Ях'я Саріа.

Заява хуситів

За словами Саріа, ракета безпосередньо влучила в літак, що поставило його під загрозу падіння. Представник хуситів стверджує, що йшлося про саудівський винищувач Typhoon, який вилетів з авіабази в Таїфі на заході Саудівської Аравії.

Саудівська влада не надала негайного коментаря щодо цієї заяви.

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Атаки на аеропорти

Раніше того ж дня хусити також заявили, що націлили балістичну ракету на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Ці твердження пролунали на тлі серії атак на саудівські аеропорти.

За підрахунками Anadolu Agency на основі офіційних заяв, у період з 5 до 11 жовтня було здійснено 10 атак на п'ять аеропортів. Унаслідок них загинули 20 людей, сотні зазнали поранень, а авіасполучення зазнало перебоїв.

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену у боротьбі проти хуситів. Угруповання контролює столицю Ємену Сану та кілька інших провінцій із 2014 року. Остання ескалація, за даними агентства, почалася в липні після зриву перемир'я, досягнутого 2022 року.

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