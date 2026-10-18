Хусити заявили про збиття саудівського Apache біля Наджрана — Anadolu Agency

Єменське угруповання хуситів заявило про збиття саудівського військового вертольота Apache поблизу регіону Наджран на півдні Саудівської Аравії. За твердженням угруповання, вертоліт атакував позиції хуситів уздовж кордону.

Заява представника хуситів

Як повідомляє Anadolu Agency, про це заявив військовий речник хуситів Ях'я Сарі. Його заяву поширила підконтрольна хуситам версія єменського агентства Saba.

Сарі стверджує, що гелікоптер здійснював «ворожі операції» проти позицій угруповання в прикордонній зоні. Саудівські посадовці одразу не прокоментували цю заяву.

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Ескалація на кордоні

Заява пролунала на тлі тривалої військової ескалації в Ємені та атак хуситів на Саудівську Аравію, які, за даними агентства, тривають із липня. Серед цілей таких атак були об'єкти цивільної авіації та енергетична інфраструктура королівства.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили Сану та кілька провінцій. Наступного року на підтримку міжнародно визнаного уряду країни втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Черговий етап бойових дій почався в липні після зриву перемир'я 2022 року.

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