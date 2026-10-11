Хусити закликали не користуватися аеропортами Саудівської Аравії — Cyprus Mail

Єменські хусити закликали авіакомпанії, мандрівників і працівників аеропортів не користуватися аеропортами та повітряним простором Саудівської Аравії. Попередження пролунало після атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, внаслідок якої загинули 12 людей і понад 300 дістали поранення, повідомляє Cyprus Mail.

Попередження хуситів

У дописі в X хусити заявили, що аеропорти та повітряний простір королівства вразливі до атак і стали зоною операцій їхніх сил. Винятком угруповання назвало аеропорти у священних містах Мекка та Медіна. Хусити також заявили, що Саудівська Аравія нестиме відповідальність за будь-які невдалі перехоплення.

Атака в суботу стала третьою на аеропорт Ер-Ріяда за тиждень. За даними саудівської влади, серед загиблих були четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, а також громадяни США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту. Дві попередні атаки того ж тижня призвели до загибелі чотирьох людей і значно пошкодили саудівський комерційний літак, що стояв на пероні.

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Робота аеропорту та безпекова ситуація

Управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомило про тимчасове припинення роботи аеропорту імені короля Халіда на час оцінки пошкоджень і безпекової ситуації. Термін відновлення польотів не назвали. Саудівська коаліція також заявила, що в суботу поблизу міжнародного аеропорту імені короля Фахда в Даммамі впав снаряд, а в неділю в цьому регіоні перехопили безпілотник.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що запланований енергетичний конгрес WPC Energy в Ер-Ріяді має відбутися. Захід триватиме п'ять днів у конференц-центрі приблизно за 10 кілометрів від аеропорту. Саудівська влада також перевела учнів, учителів і адміністративний персонал на дистанційне навчання з неділі до четверга.

Саудівська Аравія останніми тижнями посилила військову участь у Ємені, завдаючи ударів по хуситах і підтримуючи контрнаступ урядових сил Ємену. Це відбувається на тлі ескалації бойових дій між підтримуваними Іраном хуситами та підтримуваними Саудівською Аравією урядовими силами Ємену.

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