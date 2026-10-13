Хусити закликали залишити райони біля об’єктів Saudi Aramco — Interia

У Ємені хусити закликали працівників і цивільних залишити райони поблизу об’єктів Saudi Aramco. Військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив у соцмережі X, що ці об’єкти є законною ціллю для їхніх сил. Про це повідомляє Interia.

Попередження коаліції

Заява хуситів пролунала після попередження коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Вона закликала цивільних евакуюватися з території Центральної дослідницької станції Аль-Сабаха Yemen Petroleum Company у Сані, яка перебуває під контролем хуситів.

За даними видання, коаліція заявила про намір атакувати територію цієї станції. Речник коаліції генерал Туркі аль-Малікі опублікував заклик до евакуації заради безпеки та додав карту розташування об’єкта на околиці столиці Ємену.

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Перехоплення безпілотників

Раніше того ж дня коаліція повідомила про перехоплення й знищення трьох безпілотників на північ від Ер-Ріяда. У вересні 2026 року хусити, за даними Interia, перейшли в наступ, встановивши контроль над новими ділянками узбережжя Червоного моря й островами в районі протоки Баб-ель-Мандеб.

Хусити також заявляли про намір блокувати та атакувати саудівські судна. Видання зазначає, що після цього вони неодноразово завдавали ударів по цілях у Саудівській Аравії. Зокрема, внаслідок обстрілу аеропорту в Ер-Ріяді минулими вихідними, за даними Interia, загинули 12 людей, ще 300 дістали поранення.

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