Хусити знову атакували аеропорт Ер-Ріяда після загибелі 12 людей — The National

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, зазнав нової атаки в неділю після ракетного удару напередодні, внаслідок якого загинули 12 людей, а понад 300 дістали поранення. Про це повідомляє The National.

Удар по терміналу та зупинка роботи

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією та така, що підтримує уряд Ємену, заявила, що снаряд влучив у термінал 4 аеропорту та спричинив пожежу. Ще одну ракету перехопили поблизу летовища. Роботу аеропорту призупинили після смертельної атаки в суботу.

Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомило, що внаслідок недільньої атаки є поранені. Фахівці оцінюють пошкодження та перевіряють безпеку об'єктів аеропорту.

Речник військового крила хуситів Ях'я Сарі раніше закликав авіакомпанії, працівників галузі та пасажирів не користуватися саудівськими аеропортами й повітряним простором, заявивши, що вони залишаються цілями атак.

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Заяви хуситів і міжнародна реакція

Хусити заявили, що аеропорт Ер-Ріяда був одним із чотирьох об'єктів у Саудівській Аравії, атакованих протягом попередніх 24 годин. Вони також повідомили про удари по газовому об'єкту Saudi Aramco в Шугадамі, нафтопереробному заводу в Танаджибі у Східній провінції та міжнародному аеропорту імені короля Фахда в Даммамі. Саудівська Аравія ці заяви не підтвердила.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що глибоко шокований суботньою атакою, та наголосив на необхідності негайно припинити удари по цивільних і цивільній інфраструктурі. Спеціальний посланець ООН у Ємені Ганс Грундберг назвав атаки серйозною ескалацією, яка загрожує регіональній безпеці й ускладнює мирні зусилля в Ємені.

Атаку засудили Європейський Союз, ОАЕ, Пакистан, Туреччина, Ізраїль, Єгипет, Велика Британія, Кувейт, Ірак, Сирія, Катар і Йорданія. Єгипет повідомив, що серед загиблих була 28-річна громадянка країни Азза Рамзі Мохамед Хассан, бортпровідниця саудівської авіакомпанії flynas. Йорданська влада заявила про загибель одного свого громадянина та поранення ще чотирьох.

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