Хусити звільнили 159 затриманих у Сані — Anadolu Agency

У Сані, столиці Ємену, хусити звільнили 159 людей, яких нещодавно затримали. Одностороннє звільнення здійснила влада в Сані за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє Anadolu Agency.

Допомога після звільнення

Представники МКЧХ поспілкувалися із затриманими перед їхнім звільненням, поінформували їхні родини та надали допомогу для повернення додому. Медичні команди також оцінили стан здоров’я людей і їхню здатність подорожувати автомобільними дорогами.

Для тих, хто потребував додаткової підтримки в дорозі, організація забезпечила допомогу з поїздкою. У МКЧХ наголосили, що не визначали, кого саме та скількох людей мають звільнити.

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Звільнення поза Стокгольмською угодою

За даними МКЧХ, звільнення ініціював пов’язаний із хуситами Національний комітет у справах полонених. Воно не відбувалося в межах Стокгольмської угоди, укладеної у Швеції в грудні 2018 року під егідою ООН між міжнародно визнаним урядом Ємену та хуситами.

Хусити заявили, що звільнені були полоненими, які добровільно здалися без бою під час нещодавніх подій. Угруповання також повідомило, що людей звільнили за амністією, виданою Махді аль-Машатом, головою його Вищої політичної ради.

Бойові дії в Ємені

Звільнення відбулося на тлі відновлення боїв між хуситами та силами, пов’язаними з міжнародно визнаним урядом Ємену, який підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Хусити контролюють столицю Сану та значні території на півночі й заході країни з 2014 року.

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