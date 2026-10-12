Кібератака на холодильні установки зачепила сотні супермаркетів Франції — RMF24

У Франції кібератака на холодильні установки зачепила кілька сотень супермаркетів. Зловмисники дистанційно запустили процес розморожування в магазинах, через що торговельним закладам довелося викидати заморожені та охолоджені продукти.

Серед постраждалих — Intermarché та Coopérative U

Як повідомляє RMF24, атаку здійснили в ніч із неділі на понеділок. За оцінкою агентства AFP, вона торкнулася приблизно 150–200 магазинів мережі Intermarché та близько 100 магазинів Coopérative U.

Французькі медіа також називали інші торговельні мережі серед постраждалих, однак відповідні компанії цього не підтвердили.

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Прокуратура почала розслідування

Прокуратура Парижа повідомила, що також стався підпал, і оголосила про початок розслідування кібератаки на супермаркети по всій країні. Міністерство торгівлі Франції заявило, що підтримує контакт із дистриб’юторами, але наразі не має додаткової інформації.

Керівник Coopérative U Домінік Шельше написав у соцмережі X, що атаки на обладнання, необхідне для зберігання свіжих продуктів і постачання продовольства жителям Франції, є надзвичайно серйозною справою.

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