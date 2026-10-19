Кібератака підвищила температуру холодильників у супермаркетах Франції — Politico Europe

Кібератака у Франції дозволила невідомим зловмисникам дистанційно підвищити температуру холодильників у супермаркетах, зокрема Intermarché та Carrefour. Через розморожені продукти й зіпсоване молоко сотні ритейлерів були змушені утилізувати товари. Як повідомляє Politico Europe, наслідками інциденту особисто займався прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, а на рівні ЄС координували обмін інформацією.

Уразливі системи охолодження

Особи нападників та їхні мотиви наразі невідомі. Фахівці з кібербезпеки вважають, що зловмисники, найімовірніше, застосували традиційні методи й скористалися пристроями, без потреби підключеними до інтернету.

Компанія Claroty раніше виявила програмну вразливість у продукті Danfoss — одного з виробників холодильного обладнання, що були серед цілей французьких атак. Danfoss усунула цю проблему у 2025 році.

Французька влада після інциденту оцінювала, які ще сфери можуть залежати від систем контролю температури. Серед них — зберігання вакцин у період кампанії з вакцинації проти грипу. Про атаки на такі системи не повідомляли.

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Того самого тижня окремі, не пов’язані з французькою атакою кіберінциденти сталися також у супермаркетах Нідерландів і Бельгії, хоча їхній вплив був обмеженим. Міністр продовольчої безпеки Нідерландів Сільвіо Еркенс зазначив, що ці випадки продемонстрували залежність ланцюгів постачання продуктів від ІТ- та мережевих систем.

Атаки можуть тривати

Французькі та німецькі кіберслужби попередили, що атаки, ймовірно, все ще тривали. Кіберслужба Греції та галузевий трекер повідомили про сотні пристроїв, які залишалися підключеними до інтернету. За оцінкою експертів, кількість таких пристроїв зменшується, однак не всі з них обов’язково вразливі до атаки.

Широке поширення передових моделей штучного інтелекту може прискорювати та здешевлювати кібернапади. Claroty заявила, що відтворила початкові вразливості обладнання Danfoss за 28 хвилин, витративши 6 доларів. Водночас фахівці наголошують, що захист критичної інфраструктури потребує насамперед базових заходів кібербезпеки, а не лише використання ШІ.

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