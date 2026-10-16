Кібератака зачепила 700 центрів дистрибуції у Франції — Anadolu Agency

У Франції кібератака на системи охолодження в супермаркетах зачепила близько 700 центрів дистрибуції, повідомив парламенту міністр економіки Ролан Лескюр. За початковими оцінками, атакою було охоплено приблизно 500 магазинів. Як повідомляє Anadolu Agency, зловмисники дистанційно втручалися в роботу обладнання та використовували функцію розморожування, через що температура підвищувалася приблизно до 50°C.

Атака становила ризик для запасів свіжих і заморожених продуктів. Вона торкнулася систем данського виробника Danfoss, американської компанії Copeland та італійської Dixell. Магазини, яких це стосувалося, відключали обладнання від мережі.

Зупинка логістики в Нідерландах

Окремо нідерландська мережа Albert Heijn повідомила про зупинку роботи кількох центрів дистрибуції. Компанія превентивно вимкнула системи після спроби кібератаки. Зв’язок між інцидентами у Франції та Нідерландах не встановлено.

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Керівник французької групи супермаркетів Cooperative U Домінік Шельшер назвав атаку на холодильне обладнання безпрецедентною та дуже серйозною. Фахівець із кібербезпеки Кевін Тельє зі Synacktiv зазначив, що застаріле холодильне обладнання та доступні через інтернет інтерфейси керування можуть робити торговельні мережі вразливими.

Ризики централізованого керування

Старший директор із аналізу загроз Sophos Раф Піллінг пояснив, що сучасні супермаркети залежать від постачальників обладнання, сервісних компаній, платформ віддаленого керування та підключених пристроїв. Централізовані системи дають змогу управляти тисячами пристроїв, але компрометація однієї платформи здатна поширити наслідки інциденту на всю мережу.

За словами Тельє, Danfoss назвала деякі уражені моделі застарілими й такими, що більше не отримують оновлень безпеки, хоча вони продовжують працювати. Піллінг рекомендував ритейлерам перевіряти підтримку холодильного обладнання виробниками, обмежувати віддалений доступ, оновлювати підтримувані системи та ізолювати застарілі контролери.

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