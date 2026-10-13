Кібератака зачепила сотні супермаркетів Франції — Daily Maverick

У Франції кібератака зачепила підключені до інтернету холодильники та морозильні камери кількох великих торговельних мереж. Паризька прокуратура заявила, що масштабна атака призвела до псування продуктів і пожеж. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив Національному агентству кібербезпеки Франції ANSSI розслідувати інцидент, повідомляє Daily Maverick.

Постраждали великі торговельні мережі

Carrefour повідомила про ураження 80 супермаркетів. У Monoprix, яка має близько 490 магазинів у Франції, інцидент вплинув на 5% торгових точок. Група Les Mousquetaires, якій належить Intermarché, заявила, що в приблизно 150 її магазинах температуру холодильного обладнання вночі підвищили до 50 градусів Цельсія на шість годин.

Усі продукти з уражених холодильників Intermarché утилізували, щоб усунути ризики для здоров’я. Очевидець у Парижі бачив, як працівники магазину вивозили візки з розмороженими замороженими продуктами до великого контейнера для сміття. Про атаку також повідомив керівник Cooperative U Домінік Шельхер.

Гендиректор Intermarché Тьєррі Котіярд заявив, що атака може спричинити втрати на десятки мільйонів євро по країні за один день. Французька асоціація торгівлі та дистрибуції закликала данську компанію Danfoss забезпечити повну прозорість щодо події; частина магазинів уже відновила роботу.

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Повідомлення про вразливість Danfoss

За словами джерела, близького до офісу Лекорню, ANSSI виявило вразливість у програмному забезпеченні Danfoss. Компанія підтвердила, що знає про інциденти у Франції, які торкнулися обмеженої кількості систем керування холодильним обладнанням. У Danfoss зазначили, що ці системи працювали на застарілій прошивці, та порадили клієнтам оновлювати підтримувані пристрої.

За словами співрозмовника з офісу прем’єр-міністра, Франція координує дії з європейськими партнерами, оскільки інцидент міг зачепити й інші країни. Аналітик Sekoia Threat Detection and Research Фелікс Еме заявив, що постраждали також Іспанія, Португалія, Польща, Німеччина та Бельгія.

Окремо нідерландська Ahold Delhaize повідомила про проблему безпеки у своїй мережі та відключила частину систем. У застосунку Albert Heijn з’явилося повідомлення, що доставити продукти неможливо через кіберінцидент, тоді як фізичні магазини продовжили працювати. Компанія заявила, що не бачить підстав пов’язувати цей випадок з інцидентами у Франції.

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