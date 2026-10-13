Кібератака зупинила будівництво тунелю між Данією та Німеччиною — RMF24

Будівництво автомобільно-залізничного тунелю під протокою Фемарн-Бельт, який має з’єднати Данію та Німеччину, зупинилося через кібератаку. Інцидент уразив міжнародний консорціум FLC, що виконує роботи над проєктом, повідомляє RMF24.

Обладнання та доступ працівників заблоковані

Унаслідок атаки перестали працювати ідентифікаційні картки працівників. Також було знерухомлено судна, крани та платформи, які використовують для морських робіт. За інформацією данських медіа, через це будівельні роботи повністю припинилися.

Консорціум FLC загалом працевлаштовує близько 2,8 тисячі людей із компаній Данії, Німеччини, Франції, Бельгії та Нідерландів. Серед робітників на майданчику є значна кількість поляків.

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Обставини атаки з’ясовують

Представники компанії-інвестора Sund & Baelt підтвердили, що обговорюють ситуацію з підрядником. Хто саме стоїть за кібератакою та скільки триватиме ліквідація її наслідків, наразі не встановлено.

Голова Данської ради з цифрової безпеки Геннінг Мортенсен не виключив зв’язку інциденту з гібридною війною. Данські служби останніми тижнями попереджали про можливі кібератаки з боку Росії та підвищили рівень загрози до високого.

Тунель завдовжки 18 кілометрів споруджують із 89 бетонних елементів, які транспортують і з’єднують у морі за допомогою цифрового програмного забезпечення. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 7 мільярдів євро. Відкриття спершу планували на 2029 рік, однак раніше вже повідомляли про ймовірні затримки.

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