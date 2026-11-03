Кібератаки уразили холодильники супермаркетів щонайменше у дев’яти країнах — BBC News

Серія кібератак порушила роботу холодильного обладнання супермаркетів щонайменше у дев’яти країнах Європи. Проблеми зафіксували в Бельгії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії та Швеції. Через підвищення температури в холодильниках і морозильних камерах ритейлери були змушені викидати продукти, повідомляє BBC News.

Температура сягала 50 градусів

У деяких магазинах температура в холодильному обладнанні, за повідомленнями, зростала до 50°C. Відповідальність за атаки поки ніхто на себе не взяв. У Єврокомісії заявили, що інциденти демонструють здатність кібератак порушувати роботу життєво необхідних послуг і впливати на повсякденне життя громадян.

Єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Гансен заявив, що ЄС серйозно ставиться до цих випадків і попередив про можливі подальші збої. Речник Єврокомісії Томас Реньє не став покладати відповідальність на будь-кого, однак наголосив, що такі інциденти не є поодинокими.

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Розслідування та наслідки

У Бельгії, де несправності холодильного обладнання зафіксували десятки магазинів, федеральна прокуратура розпочала розслідування. В Італії уряд Джорджі Мелоні провів зустріч із керівниками розвідки. Національне агентство з кібербезпеки країни повідомило про ураження щонайменше чотирьох супермаркетів Co-op на Сицилії та одного підприємства в Тоскані.

Ірландська Musgrave Group повідомила про кіберінцидент у 13 магазинах SuperValu та початок відновлення запасів охолоджених і заморожених товарів. У Португалії група Mosqueteiros пов’язала інциденти у семи магазинах Intermarché з кібератакою, яка, за попередньою оцінкою, могла бути спрямована проти зовнішнього постачальника послуг із керування холодильними системами. У Швеції мережа ICA повідомила про проблеми в обмеженій кількості магазинів, не підтвердивши кібератаку.

Три тижні тому окрема кібератака порушила роботу до 700 французьких продуктових магазинів; втрати продовольства тоді оцінювалися в десятки мільйонів євро. Британський Національний центр кібербезпеки закликав ритейлерів оновити програмне забезпечення систем контролю температури холодильників.

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