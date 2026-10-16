Кіберінцидент зупинив розсилання повідомлень про банкрутство у США — Channel NewsAsia

У США через кіберінцидент стали недоступними кілька онлайн-сервісів, що підтримують системи федеральних судів у справах про банкрутство. Також було зупинено створення та розсилання відповідних судових повідомлень, повідомляє Channel NewsAsia.

Недоступні сайти та сервіс повідомлень

Адміністративне управління судів США заявило, що інцидент пов’язаний із системами Bankruptcy Noticing Center. Цей центр створює та надсилає повідомлення про банкрутство для федеральних судів США, які розглядають такі справи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Недоступними стали системи й сайти, якими для судової системи керує BAE Systems IT — підрозділ британського оборонного підрядника BAE Systems. Серед порушених ресурсів названо bnc.uscourts.gov, bankruptcynotices.uscourts.gov, notices.uscourts.gov, а також National Creditor Registration Service.

Реакція BAE Systems

В Адміністративному управлінні судів США повідомили, що BAE активно розслідує інцидент і працює над відновленням роботи. Представник BAE Systems заявив, що компанія знає про інцидент безпеки, ізольований у системі Bankruptcy Noticing Center, та вже вжила невідкладних заходів. Компанія також координує реагування із судами.

Читай нас у