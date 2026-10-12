Кіберінцидент зупинив центри Albert Heijn у Нідерландах — Anadolu Agency

У Нідерландах через кіберінцидент зупинилася робота кількох розподільчих центрів мережі супермаркетів Albert Heijn. Компанія превентивно вимкнула системи, щоб захистити власне IT-середовище.

Системи вимкнули превентивно

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на нідерландського мовника NOS, інцидент почався вдень у неділю. Рано в понеділок Albert Heijn заявила, що вимкнула системи для захисту IT-середовища. Після цього робота кількох розподільчих центрів зупинилася.

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Триває розслідування

Генеральна директорка Albert Heijn Margaret Versteden-van Duijn заявила NOS, що компанія поки не знає, скільки триватиме збій. За її словами, якщо порушення роботи затягнеться, полиці в магазинах можуть спорожніти.

Вона зазначила, що ситуація може відрізнятися залежно від конкретного магазину та багатьох інших чинників. Компанія також не підтвердила, чи отримали зловмисники доступ до її IT-систем. Розслідування обставин інциденту триває.

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