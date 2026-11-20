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Частка японців, які негативно оцінюють відносини своєї країни з Росією, сягнула рекордних 93,7%. Це найвищий показник за весь час проведення відповідних досліджень.

У дослідженні взяли участь 3000 повнолітніх жителів Японії. Опитування проводили з 17 вересня до 25 жовтня.

Негативне ставлення японців до Росії суттєво посилилося після початку повномасштабної війни проти України. Якщо у 2021 році відносини з РФ вважали поганими 79% опитаних, то у 2022 році цей показник зріс до 92,3%.

Також дослідження зафіксувало рекордне погіршення сприйняття відносин Японії з Китаєм. Поганими або радше поганими їх назвали 93% респондентів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на попередні результати урядового опитування.

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