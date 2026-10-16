Кількість іноземних резидентів Японії сягнула рекордних 4,28 млн — The Japan Times

У Японії кількість іноземних резидентів на кінець червня 2026 року сягнула рекордних 4 281 026 осіб. Це на 155 631 людину, або на 3,8%, більше, ніж наприкінці 2025 року, і становить 3,48% загальної чисельності населення країни, повідомляє The Japan Times з посиланням на дані Імміграційного агентства Японії.

Статистика не охоплює тимчасових відвідувачів, які перебувають у країні менш як три місяці. Найбільшою спільнотою серед іноземних резидентів залишаються громадяни Китаю — 941 031 особа. Далі йдуть громадяни Вʼєтнаму — 693 750 та Південної Кореї — 408 682.

Найбільше зросла кількість індонезійців

Серед десяти найбільших груп за громадянством найвідчутніше зросла кількість резидентів з Індонезії — на 41 387, до 307 456 осіб. Кількість громадян Непалу збільшилася на 33 858, до 334 850, а громадян Мʼянми — на 29 035, до 211 602. Єдиною групою в першій десятці, чисельність якої скоротилася, стали громадяни Бразилії: їхня кількість зменшилася на 464, до 209 550.

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Найчисленнішою категорією за статусом проживання були постійні резиденти — 961 342 особи. Кількість власників віз для інженерів, спеціалістів у гуманітарних науках та міжнародних послугах зросла на 40 394 — до 516 184. Число власників візи для кваліфікованих працівників, запровадженої у 2019 році для подолання нестачі робочої сили, збільшилося на 53 960, до 444 256.

Токіо приймає майже пʼяту частину іноземних резидентів

Найбільше іноземних резидентів проживає в префектурі Токіо — 824 486 осіб. Це 19,3% від їхньої загальної кількості в Японії та 5,76% населення префектури. Далі розташувалися префектури Осака — 389 846 осіб, Айті — 369 849, Канаґава — 331 515 та Сайтама — 305 867.

Окремо агентство повідомило, що станом на 1 липня кількість іноземців, які перевищили дозволений строк перебування, зменшилася на 3 259 осіб, або на 4,8%, від початку року — до 65 229. Найбільше таких осіб було серед громадян Таїланду — 10 260, Вʼєтнаму — 10 135 та Південної Кореї — 9 759.

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