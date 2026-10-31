Кількість оборонних компаній у Балтії зросла на 30% за шість років — LSM English

У країнах Балтії кількість компаній оборонної галузі, охоплених дослідженням, зросла на 30% — із 232 у 2019 році до 300 наприкінці 2024-го. Їхній сукупний оборот за цей період збільшився з 1,96 млрд до понад 3 млрд євро, що становить близько 1,9% сукупного ВВП Латвії, Литви та Естонії, повідомляє LSM English з посиланням на дослідження Латвійського інституту стратегії та економічних досліджень LaSER.

Литва лідирує за темпами зростання

Найшвидше оборот компаній у вибірці зростав у Литві: у 2024 році він був на 79% вищим, ніж у 2019-му. У Латвії показник зріс на 51%, а в Естонії — на 48%.

Литва також показала найвище зростання доданої вартості — на 122% за п’ять років. У Латвії вона зросла на 64%, в Естонії — на 47%. Водночас в абсолютному вимірі лідером залишалася Естонія: компанії з її вибірки створили у 2024 році 616 млн євро доданої вартості.

Кількість працівників у компаніях, проаналізованих LaSER, збільшилася з менш ніж 19 тисяч у 2019 році до понад 21 тисячі у 2024-му. Найвищі темпи зростання зайнятості зафіксували у Латвії — 36% за п’ять років. Представники галузі вважають, що лише Латвії у короткостроковій перспективі може знадобитися ще 5 тисяч фахівців.

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Експорт визначатиме подальший розвиток

Дослідники наголошують, що для малих країн внутрішнього попиту недостатньо для підтримки великої оборонної промисловості, тому ключовою є експортна конкурентоспроможність. У 2019–2024 роках частка експорту товарів і послуг у виручці компаній вибірки становила 29–38% в Естонії, 27–36% у Латвії та 51–57% у Литві.

У 2024 році лише литовські компанії продовжили нарощувати оборонний експорт. В Естонії та Латвії його обсяги скоротилися порівняно з попереднім роком, через що Литва вперше випередила Естонію у вибірці.

Цілі та структурні проблеми

Естонія планує до 2030 року довести експорт оборонної галузі щонайменше до 1,4 млрд євро, сукупний оборот сектору — до 2 млрд євро, а його внесок — до 2% ВВП. Литва має намір утричі збільшити оборонний експорт порівняно з 2025 роком і підвищити додану вартість галузі до понад 1 млрд євро. Латвія поставила ціль до 2036 року: оборонна промисловість має становити 5% ВВП, а 30% оборонних закупівель мають припадати на внутрішніх виробників.

LaSER вказує на відсутність єдиного визначення оборонної галузі та системного збору зіставних даних. Серед інших викликів — доступ до випробувальної інфраструктури, стабільні довгострокові замовлення, приватний капітал для стартапів і підготовка спеціалістів.

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