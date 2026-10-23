Кількість перевірок пристроїв на кордоні США зросла більш як на 32% — CBC

У США кількість перевірок телефонів, ноутбуків та інших електронних пристроїв у мандрівників, які в’їжджають до країни, за перші три квартали 2026 фінансового року зросла більш ніж на 32%. Співробітники Служби митного і прикордонного контролю США (CBP) з 1 жовтня 2025 року до 30 червня 2026 року перевірили 52 080 пристроїв проти 39 251 за аналогічний період попереднього року, повідомляє CBC.

Показник наближається до рекорду

За дев’ять місяців 2026 фінансового року CBP перевірила майже стільки ж пристроїв, скільки за весь 2025 фінансовий рік. Тоді служба зафіксувала рекордні 55 424 перевірки електронних пристроїв.

За даними CBP, 47 517 перевірок цього року були базовими: посадовець може провести їх без обґрунтованої підозри в порушенні. Ще 4 564 перевірки були поглибленими. Вони дають змогу аналізувати або копіювати вміст пристрою, якщо посадовець має обґрунтовану підозру щодо порушення закону або загрози національній безпеці.

CBP не надала даних про розподіл перевірок між кордонами з Канадою та Мексикою, а також між аеропортами, морськими портами й наземними пунктами пропуску. Служба також не повідомила, скільки людей в’їхали до США за перші три квартали фінансового року та скільки перевірок стосувалися громадян США й іноземців.

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Позиція служби та правозахисників

Представниця CBP Джессіка Тернер заявила, що 2025 року перевірки торкнулися лише незначної частки з 419 мільйонів мандрівників, які в’їхали до США. За її словами, пристрої перевіряють для виявлення цифрової контрабанди, матеріалів, пов’язаних із тероризмом, а також інформації, важливої для визначення права відвідувача на в’їзд. Тернер також зазначила, що пристрої перевіряють приблизно в 0,01% мандрівників.

Директорка проєкту зі свободи слова, приватності й технологій Американського союзу захисту громадянських свобод Еша Бхандарі вважає, що зростання кількості перевірок потребує більшого нагляду та підзвітності з боку Конгресу. За її словами, загальні дані уряду не дають змоги встановити причини такого збільшення.

У січні CBP оновила правила, уточнивши, що вони поширюються, зокрема, на флеш-накопичувачі, SIM-картки, GPS-пристрої, безпілотні системи, автомобільні інформаційно-розважальні системи та смартгодинники.

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