У Південній Кореї кількість операторів закладів корейської кухні за рік зменшилася більш ніж на 6 тисяч. За даними Національної податкової служби, станом на липень їх налічувалося 403 299 — на 6 001, або 1,46%, менше, ніж роком раніше, коли показник становив 409 300.

Динаміка кількості ресторанів

Як повідомляє Korea Herald, зниження сталося після кількох років зростання кількості таких закладів, яке тривало і під час пандемії COVID-19.

У 2019 році в країні було 386 161 оператор закладів корейської кухні. У 2020 році їхня кількість зросла до 397 465, у 2021 році — до 404 871, а у 2022 році — до 408 019. У 2023 році показник сягнув 410 323, у 2024 році — 411 145, однак у 2025 році знизився до 406 075.

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Причини спаду

У ресторанній галузі зменшення кількості закладів пов'язують зі старінням власників бізнесу, порівняно невеликим використанням сервісів доставки, а також подорожчанням продуктів і праці.

Водночас кількість закладів японської кухні за той самий річний період зросла на 1,07%: з 23 201 до 23 451.

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