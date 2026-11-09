Кількість загиблих і поранених в Україні зросла на 85% — ООН

У вересні 2026 року кількість загиблих і поранених серед цивільних в Україні зросла на 85% порівняно з вереснем минулого року. За даними ООН, щонайменше 328 людей загинули, ще 2105 отримали поранення. Попередні оцінки свідчать, що в жовтні кількість постраждалих залишалася приблизно такою ж високою.

Про це заявила керівниця з питань Європи, Центральної Азії та Америки Департаменту ООН з політичних та миротворчих справ Каяко Ґото під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок, 9 листопада. За її словами, ситуація в Україні стає дедалі небезпечнішою. Мільйони мирних жителів залишаються під постійними обстрілами, адже Росія посилює удари по населених пунктах і цивільній інфраструктурі в різних регіонах країни.

Ґото навела дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії організація підтвердила загибель щонайменше 17 968 цивільних українців. Серед них — 874 дитини. Ще щонайменше 57 713 мирних жителів отримали поранення. З них 3504 — діти. Водночас в ООН зауважують, що реальна кількість загиблих і постраждалих, імовірно, значно більша, адже не всі випадки вдалося підтвердити.

Окремо представниця ООН звернула увагу на показники за вересень. За цей місяць загинули щонайменше 328 цивільних людей, ще 2105 були поранені. Це на 85% більше, ніж за той самий період торік. «Оскільки масштаби таких атак продовжують зростати, кількість жертв серед цивільного населення в Україні сягає рекордних показників», — наголосила Ґото. Вона також повідомила, що попередній аналіз даних за жовтень свідчить про подібну кількість жертв. Тобто високий рівень загибелі та поранень серед мирних жителів зберігався і після вересня.

Удари по школі, лікарні та хоспісу

Під час виступу Ґото згадала кілька нещодавніх атак, які призвели до загибелі та поранень цивільних. Зокрема, вона розповіла про удар по будівлі школи в Комишувасі Запорізької області 2 листопада. На той момент там діяло укриття та видавали гуманітарну допомогу. За наведеними представницею ООН даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 55 людей, ще п'ятеро отримали поранення. Також повідомлялося, що 45 людей залишалися зниклими безвісти під завалами.

Ще один удар стався 3 листопада в Харкові. Російська авіабомба влучила в лікарняний комплекс. За інформацією, яку озвучила Ґото, постраждали щонайменше 73 людини. Того ж дня російська ракета зруйнувала хоспіс у Дніпрі. Через це довелося евакуювати десятки пацієнтів, серед яких були хворі та люди похилого віку.

Атаки 29 жовтня забрали життя людей у кількох містах

Представниця ООН також нагадала про російські удари по Україні 29 жовтня. За її словами, російські військові атакували цивільні об'єкти вдень, коли там перебувало багато людей. У Дніпрі російський реактивний безпілотник влучив у залізничну платформу. За попередніми даними, загинули 15 мирних жителів, ще 14 отримали поранення.

У Чернігові безпілотник атакував вулицю в центрі міста. Внаслідок удару, за повідомленнями, загинули дві 15-річні дівчини. Ще 37 людей отримали поранення, серед них — п'ятеро дітей. Також про загиблих повідомляли в Кременчуці на Полтавщині, Ізюмі на Харківщині та Києві. Каяко Ґото наголосила, що Генеральний секретар ООН рішуче засудив нещодавні російські атаки. В організації вкотре звернули увагу на наслідки ударів по цивільному населенню та об'єктах, від яких залежить повсякденне життя людей.

Під час засідання Ради безпеки ООН 9 листопада директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото закликала Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, які напередодні зими загрожують життю мільйонів цивільних.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник звернувся до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї із закликом відреагувати на невиконання Росією низки рішень Міжнародного суду ООН, ухвалених у зв’язку з її агресією проти України.

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