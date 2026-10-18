Кількість загиблих у повені в Стамбулі зросла до 5 — Daily Sabah
У Стамбулі, Туреччина, кількість загиблих унаслідок сильної повені зросла до п’яти. Тіло людини, яку вважали зниклою безвісти, знайшли в затоці Золотий Ріг, повідомляє Daily Sabah.
Наслідки зливи
Потужні зливи накрили місто 14 жовтня, спричинивши підтоплення житлових районів і підприємств. Одним із найбільш постраждалих районів став Аязага в окрузі Сариєр, де після стихії тривають прибирання, знесення споруд і вивезення уламків.
Влада вирішила демонтувати кілька будівель, зведених уздовж русла потоку, в межах робіт із його відновлення та зниження ризику майбутніх повеней. Серед запланованих до знесення об’єктів були будівля курсу з вивчення Корану, стадіон «Ататюрк» в Аязазі, 19 крамниць і споруди з житловими приміщеннями.
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Допомога постраждалим
Демонтаж 19 крамниць, будівлі курсу та стадіону вже завершили, а команди продовжують очищати території від уламків. Міністр торгівлі Омер Болат оголосив про надання 80 млн турецьких лір, або близько 1,9 млн доларів, фінансової допомоги постраждалим від повені торговцям і ремісникам.
За словами Болата, опади в Стамбулі 14–15 жовтня стали найсильнішими за 84 роки. Допомогу 19 жовтня мають передати губернаторству Стамбула через Центральну спілку кредитних і гарантійних кооперативів турецьких торговців та ремісників (TESKOMB). Розподіл коштів координуватиме губернаторство.