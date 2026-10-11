Кількість загиблих в атаці на аеропорт Ер-Ріяда зросла до 13 — Anadolu Agency

У Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, кількість загиблих внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда зросла до 13. Поранений під час нападу громадянин Індії помер 11 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

Заява посольства Індії

Посольство Індії заявило у Facebook, що індійський громадянин, який зазнав поранень під час атаки 10 жовтня, помер наступного дня. Дипмісія висловила співчуття родині загиблого та повідомила, що підтримує з нею зв’язок.

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Також посольство пообіцяло надати повну допомогу для якнайшвидшого повернення тіла загиблого до Індії.

Дані саудівської влади

За даними агентства, атака сталася в суботу, 10 жовтня, в аеропорту столиці Саудівської Аравії. Раніше саудівська влада повідомляла про 12 загиблих і 309 поранених унаслідок атаки на аеропорт. Ці дані були оприлюднені до повідомлення про смерть громадянина Індії. У повідомленні Anadolu Agency напад названо атакою хуситів.

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