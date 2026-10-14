Килварт очолив опитування щодо бажаного прем’єра Естонії — ERR News

В Естонії голова Центристської партії Міххаїл Килварт очолив опитування щодо бажаного прем’єр-міністра, проведене для Delfi компанією Turu-uuringute AS. У жовтні його назвали бажаним главою уряду 20% респондентів — це найвищий показник Килварта за весь час цього дослідження.

Килварт випередив Рейнсалу

Як повідомляє ERR News, лідер партії Isamaa Урмас Рейнсалу, який раніше був першим у цьому рейтингу, у жовтні отримав 16% підтримки. Місяцем раніше його показник становив 18%, що відповідало найнижчому рівню за три роки.

У травні рейтинг Килварта зріс до 19% і тоді зрівнявся з показником Рейнсалу, однак згодом знизився до 16%. Генеральний директор Turu-uuringute AS Тиніс Стамберг пов’язав нове зростання підтримки Килварта зі збільшенням його популярності серед етнічних естонців.

Розподіл підтримки

Килварта підтримують 13% етнічних естонців і 50% етнічних росіян, тоді як Рейнсалу — відповідно 18% та 6%. У серпні Килварт мав підтримку 11% етнічних естонців, а Рейнсалу — 22%.

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Підтримка Килварта зросла як серед жителів міст, так і серед сільських районів. Рейнсалу втратив частину прихильників у містах, але зберіг 21% підтримки серед сільського населення.

Інші учасники рейтингу

Голову Консервативної народної партії Естонії Мартіна Хельме назвали бажаним прем’єр-міністром 13% опитаних, лідерку Eesti Parempoolsed Лавлі Перлінг — 10%. Голову Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметса підтримали 7%, чинного прем’єр-міністра та голову Партії реформ Крістена Міхала — 5%, а лідерку Eesti 200 Крістіну Каллас — 2%. Ще 27% респондентів не визначилися.

Опитування проводили онлайн і телефоном з 1 до 3 жовтня серед 899 громадян Естонії віком від 18 років.

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