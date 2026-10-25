Кім Чен Ин зустрівся з представниками Китаю та заявив про зміцнення зв’язків

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав китайське прикордонне місто Даньдун і зустрівся там із високопосадовцями КНР. Він заявив про намір і надалі розвивати відносини між двома країнами, які назвав «скріпленими кров’ю». Під час візиту північнокорейський лідер також ушанував пам’ять китайських військових, загиблих у Корейській війні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до китайського міста Даньдун у суботу, 24 жовтня. Його супроводжували високопосадовці партії та уряду КНДР, зокрема його сестра Кім Йо Чжон, яка обіймає керівну посаду в Трудовій партії Кореї. У Даньдуні Кім Чен Ин зустрівся з Ваном Хуніном — членом постійного комітету Політбюро Комуністичної партії Китаю та головою Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю. До зустрічі також долучився міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Ван Хунін передав північнокорейському лідеру вітання від голови Китаю Сі Цзіньпіна. Він також наголосив на важливості збереження та розвитку відносин між двома країнами, назвавши їх «традиційною дружбою та бойовим братерством».

Зі свого боку Кім Чен Ин заявив про намір і надалі зміцнювати зв’язки між Пхеньяном і Пекіном. Він назвав ці відносини «скріпленими кров’ю», натякаючи на спільну історію двох країн і участь китайських військових у Корейській війні.

Кім Чен Ин ушанував пам’ять китайських військових

Окрім зустрічей із представниками китайської влади, північнокорейський лідер відвідав місце вшанування пам’яті китайських військових, які загинули під час Корейської війни 1950–1953 років. Китай брав активну участь у цій війні на боці Північної Кореї, направивши свої війська для підтримки північнокорейської армії в боях проти сил Південної Кореї та міжнародної коаліції під проводом ООН. Цей період став однією з ключових сторінок спільної історії Пекіна та Пхеньяна.

Під час візиту Кім Чен Ин також побував на автобусному заводі в Даньдуні. Місто розташоване на кордоні Китаю з Північною Кореєю, біля річки Ялуцзян, і є одним із важливих пунктів сполучення між двома країнами.

Попередній візит був у 2025 році

Це перший відомий візит Кім Чен Ина до Китаю з вересня 2025 року. Тоді він відвідав Пекін і зустрівся із Сі Цзіньпіном. Новий візит відбувається на тлі прагнення обох країн підтримувати тісні політичні контакти та розвивати давні зв’язки. Публічні заяви сторін підкреслюють важливість їхньої спільної історії та готовність і надалі підтримувати двосторонні відносини.

Водночас сам факт зустрічі та заяви про дружбу ще не свідчать про укладення нових угод. Про конкретні домовленості щодо співпраці під час візиту в наведеному повідомленні не йдеться. Про візит повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Лідер КНДР Кім Чен Ин без попереднього оголошення прибув до китайського прикордонного міста Даньдун, перетнувши новий міст через річку Ялуцзян. Візит у суботу, 24 жовтня, підтвердило Міністерство об’єднання Південної Кореї, повідомляє Korea Herald.

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав перетворити армійські роти країни на елітні та самодостатні бойові підрозділи. Таку заяву він зробив у Пхеньяні під час дводенної конференції командирів рот Корейської народної армії.

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