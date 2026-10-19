Кім Йо Чжон заявила про можливе розміщення ударних засобів біля кордону — RMF24

У Північній Кореї заступниця директора Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян розглядає розміщення додаткових тактичних ударних засобів поблизу кордону з Південною Кореєю. Також може бути відновлено пропагандистське мовлення через гучномовці вздовж Демілітаризованої зони, повідомляє RMF24.

Звинувачення на адресу Сеула

У заяві, поширеній північнокорейським агентством KCNA, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина назвала ситуацію на кордоні дуже нестабільною. Вона заявила, що південнокорейські військові нібито регулярно здійснюють попереджувальні постріли у бік військовослужбовців КНДР, які споруджують прикордонні укріплення.

За твердженням Кім Йо Чжон, із серпня до середини жовтня південнокорейські сили здійснили 201 попереджувальний постріл і понад 2,8 тисячі разів транслювали повідомлення через прикордонні гучномовці. Вона назвала ці дії ворожими провокаціями, які, за її словами, перетнули червону лінію.

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Інцидент із мінами

Представниця КНДР також згадала інцидент 21 вересня, коли внаслідок вибуху мін у Демілітаризованій зоні поранення дістали троє південнокорейських військових. Південна Корея та Командування ООН дійшли висновку, що вибухові пристрої заклала Північна Корея. Пхеньян, зі свого боку, звинуватив Сеул у фальсифікації результатів розслідування.

Кім Йо Чжон не уточнила, які саме військові засоби можуть додатково розмістити біля кордону. Вона заявила, що КНДР захищатиме свій суверенітет. Північна та Південна Кореї формально залишаються у стані війни, адже конфлікт 1950–1953 років завершився перемир’ям, а не мирним договором. Від початку 2024 року Пхеньян активізував мінування Демілітаризованої зони, а Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом КНДР.

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