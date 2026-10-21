Кім Кардаш’ян повторила образ своєї 13-річної доньки на Геловін

Американська телезірка Кім Кардаш’ян продемонструвала свій образ до Геловіну 2026 року. Цього разу знаменитість вирішила перевтілитися у власну 13-річну доньку Норт Вест, яку виховує разом із колишнім чоловіком — репером Каньє Вестом.

В Instagram Кардаш’ян опублікувала серію світлин, на яких відтворила характерний стиль доньки. Вона одягла футболку з написом N0rth4evr — назвою дебютного мініальбому Норт, доповнивши образ бірюзовою перукою, масивним ланцюжком і металевими браслетами із шипами.

Серед інших деталей були пірсинг на обличчі та руках, а також манікюр із металевими елементами. Для фотосесії Кім також повторила характерні пози доньки.

Публікація викликала схвальні відгуки серед шанувальників і родичів зірки.

“Це так весело”, – написала її мати Кріс Дженнер.

“Близнючки!” – прокоментувала сестра Хлої Кардаш’ян.

Кім також опублікувала відео свого перевтілення у TikTok. Для роликів вона використала музику доньки та композицію “Moonlight” репера XXXTENTACION. Користувачі соцмережі відзначили, що таким чином зірка підтримала творчість Норт.





“Підтримка батьків – це найкраще, що може бути”, – написав один із коментаторів.

Це не перший спільний геловінський образ Кім та Норт. У 2023 році вони перевтілилися в героїнь Шер і Діонн із фільму “Безголові”, а у 2016 році обидві постали в образі принцеси Жасмін із “Аладдіна”. Також у 2019 році родина Кардаш’ян-Вест одяглася як персонажі мультсеріалу “Флінстоуни”.

У попередні роки Кім обирала для Геловіну й образи знаменитостей, зокрема Памели Андерсон, Мадонни, Шер та Селени.

Норт Вест тим часом розвиває власну музичну кар’єру. У травні 2026 року вона випустила дебютний мініальбом “N0rth4evr”, а згодом потрапила до рейтингу Billboard “21 до 21 року”, до якого входять перспективні молоді музиканти.

Джерело: Billboard.

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