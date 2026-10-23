Кіпр готовий узгодити з Грецією морські кордони — Cyprus Mail

Кіпр готовий до делімітації морських кордонів із Грецією, заявив міністр закордонних справ країни Константінос Комбос. За його словами, технічні процедури для цього були готові вже певний час, однак остаточне рішення мають ухвалити на найвищому політичному рівні, повідомляє Cyprus Mail.

Технічні процедури готові

Комбос виступив із заявою під час обговорення бюджету МЗС на наступний рік у парламентському комітеті з фінансів. Після засідання він сказав, що Нікосія позитивно ставиться до можливості встановити морські межі з Афінами.

Міністр наголосив, що питання є делікатним і потребує врахування низки політичних чинників. За його словами, Кіпр продовжить обговорення з Грецією, оскільки для рішення необхідно знайти належний момент. Комбос також зазначив, що можливі наслідки такого кроку стосуватимуться не лише двох держав.

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Суперечки у Східному Середземномор’ї

Республіка Кіпр уже має угоди про морське розмежування з Єгиптом, Ізраїлем і Ліваном. Ліванський уряд торік схвалив морський кордон із Кіпром. Греція, зі свого боку, уклала подібну угоду з Єгиптом у 2020 році, однак угоди між Афінами та Нікосією досі немає.

Заява Комбоса пролунала після того, як парламент Лівії ратифікував угоду про морські кордони, підписану з Туреччиною. Республіка Кіпр і Греція вважають, що ця домовленість зачіпає грецькі територіальні води. Турецько-лівійська угода провела лінію на південний схід від грецького острова Крит.

Греція та Республіка Кіпр, посилаючись на Конвенцію ООН з морського права, вважають, що острови мають право на повну виключну економічну зону. Туреччина й Лівія дотримуються іншої позиції, вважаючи, що конвенція надає островам надто велику вагу.

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