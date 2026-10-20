Кіпр із 1 листопада запровадить €2 плату за онлайн-товари з Китаю — Cyprus Mail

На Кіпрі з 1 листопада покупці товарів на платформах Temu, Shein та AliExpress сплачуватимуть додаткові €2 за кожну категорію товарів в одному замовленні. Плату стягуватимуть на додачу до чинного збору €3 за товари, замовлені з Китаю, повідомляє Cyprus Mail.

Плата за митне оформлення

У митному департаменті Кіпру пояснили, що додаткові €2 мають покривати витрати митних служб на обробку та моніторинг відправлень, роботу з даними, оцінювання ризиків і перевірки товарів, які надсилають безпосередньо споживачам.

За стягнення плати відповідатимуть платформа, продавець, перевізник або представник, який подає митну декларацію. За даними видання, зміна пов’язана з рішенням Європейської комісії переглянути попереднє звільнення від мита для посилок низької вартості. Відповідне регулювання опублікували в офіційному віснику 19 вересня, а більшість його положень набули чинності 21 вересня.

Вплив попереднього збору

Збір €3, який набув чинності в ЄС 1 липня, скоротив кількість замовлень до 40%, тоді як середня задекларована вартість відправлень зросла приблизно на 30% — з €8,82 до €11,47. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів Франції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За цими даними, кількість посилок зменшилася, однак попит не скоротився пропорційно. Це може свідчити, що платіж вплинув на спосіб здійснення покупок, а не на обсяг придбаних товарів.

Водночас китайські платформи електронної комерції використовують склади в Європі та виконують замовлення з території ЄС, що дає їм змогу уникати цього платежу. Компанії при цьому сплачують ПДВ, імпортні мита, а також витрати на зберігання і доставку.

Контроль безпеки товарів

Раніше цього року повідомляли, що у 2025 році до ЄС надійшло 5,9 млрд товарів низької вартості — це понад 16 млн посилок щодня. Єврокомісія також звертала увагу на безпеку продукції: за результатами проведеного у 2025 році в ЄС дослідження понад 60% перевірених недорогих товарів не відповідали європейським вимогам або стандартам безпеки.

Нові правила мають допомогти митним органам краще виявляти товари, які можуть становити ризик.

Читай нас у