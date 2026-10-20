Кіпр може придбати в Ізраїлі кораблі та озброєння на €150 млн — Cyprus Mail

Кіпр може укласти з ізраїльськими компаніями Israel Shipyards і Rafael угоду орієнтовно на 150 млн євро щодо постачання військово-морських суден та систем озброєння. Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на ізраїльське фінансове видання Calcalist, документ очікують підписати найближчими тижнями після переговорів оборонних відомств двох країн.

Судна для Національної гвардії

За даними Calcalist, Israel Shipyards має поставити судна для військово-морського командування Національної гвардії Кіпру, а Rafael Advanced Defense Systems — системи озброєння для них. Повідомляється, що переговори ведуться у форматі міжурядової угоди.

Водночас ані міністерство оборони Кіпру, ані ізраїльське оборонне відомство публічно не підтверджували повідомлену закупівлю. Джерела в оборонному відомстві Кіпру підтвердили Cyprus Mail, що існує домовленість про придбання в Ізраїлі патрульного судна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні закупівлі

Кількість і типи суден, їхнє озброєння та графік постачання у повідомленні Calcalist не уточнюються. Обидві ізраїльські компанії відмовилися коментувати цю інформацію.

Israel Shipyards уже постачала Кіпру патрульне судно завдовжки 62 метри, яке прибуло до країни в січні 2018 року та було введене в експлуатацію того ж місяця. За повідомленнями, його придбали приблизно за 44 млн євро. Судно мало посилити можливості Кіпру з патрулювання виключної економічної зони, захисту морської енергетичної інфраструктури та сприяння регіональній морській безпеці.

Корабель оснащений радаром, системами командування й управління та двома морськими бойовими модулями Typhoon виробництва Rafael. На озброєнні Національної гвардії також є ізраїльські системи протиповітряної оборони BARAK MX, протитанкові ракети SPIKE LR2 і штурмові гвинтівки Tavor, які використовують командос.

Читай нас у