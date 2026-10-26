Кіпр підтвердив підтримку вступу Молдови до ЄС — Cyprus Mail

Кіпр підтвердив готовність і надалі підтримувати євроінтеграцію Молдови. Про це міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив після переговорів у Нікосії з віцепрем’єром і главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм, повідомляє Cyprus Mail.

Комбос відзначив прогрес Молдови у впровадженні реформ і заявив про підтримку її суверенітету й територіальної цілісності, зокрема зусиль щодо врегулювання придністровського питання. За його словами, Кіпр залишатиметься на боці Молдови на її європейському шляху та готовий допомагати їй усіма можливими способами.

Підтримка переговорів про вступ

Міхай Попшой подякував Нікосії за підтримку під час головування Кіпру в Раді ЄС. Він заявив, що Кіпр відіграв важливу роль у просуванні переговорів про вступ Молдови до Євросоюзу, зокрема у відкритті перших переговорних розділів і кластерів.

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Молдовський міністр також сказав, що дві країни демонструють солідарність з огляду на спільні виклики, пов’язані з територіальною цілісністю. Він додав, що Молдова продовжить підтримувати Кіпр у питаннях суверенітету, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.

Орієнтири Молдови до 2030 року

За словами Попшоя, уряд Молдови прагне завершити більшість необхідної роботи до кінця 2027 року, наблизитися до завершення процесу вступу на початку 2028-го, а до 2030 року суттєво просунутися в ратифікації. Водночас він визнав, що остаточне рішення залежатиме від держав-членів ЄС і поступу Молдови у виконанні реформ.

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