Кіпр планує подати законопроєкт про призначення вчителів у листопаді-грудні — Cyprus Mail

Уряд Кіпру планує наприкінці листопада або на початку грудня подати до парламенту законопроєкт, що запровадить нову систему призначення вчителів. Міністерка освіти Афіна Міхаеліду заявила, що влада має намір просувати зміни попри заперечення профспілок педагогів, повідомляє Cyprus Mail.

Суперечка з профспілками

Міхаеліду виступила після презентації бюджету свого міністерства на 2027 рік комітету з фінансів Палати представників. Вона назвала дещо проблематичним одностороннє оголошення профспілками про глухий кут у переговорах. Профспілки також звернулися листом до президента Нікоса Христодулідіса та не виключили посилення трудових акцій.

За словами міністерки, уряд готовий підтримати та врахувати частину вимог щодо питання, врегульованого законодавством 2015 року. Той закон передбачав скасування чинного списку кандидатів на призначення, однак для цього встановили перехідний період тривалістю майже 12 років. Міхаеліду заявила, що протягом цього часу виникли викривлення, які влада визнає.

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Умови нової системи

Міністерка зазначила, що уряд домовився з профспілками не ставити в невигідне становище педагогів, які працювали в перехідний період. Водночас, за її словами, справедливого ставлення потребують і ті, хто склав або надалі складатиме іспити на призначення.

Міністерство, за словами Міхаеліду, врахувало зауваження та подало оновлену пропозицію. Невирішеною залишається вимога про постійні призначення без складання іспитів: міністерка вважає, що вона суперечить закону. Після громадського обговорення проєкт мають схвалити в уряді та передати до парламенту для подальшого розгляду. Влада хоче ухвалити його до березня 2027 року, щоб застосувати нові правила з наступного навчального року.

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