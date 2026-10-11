Кіпр планує розширити базу Марі для понад восьми кораблів союзників — Cyprus Mail

Кіпр планує розширити військово-морську базу «Евангелос Флоракіс» у Марі, щоб вона могла приймати понад вісім великих військових кораблів і суден забезпечення союзних флотів. Про це Cyprus Mail повідомило з посиланням на оборонне видання Janes.

Річне проєктне дослідження

Міністерство оборони Кіпру доручило провести річне проєктне дослідження консорціуму двох інженерних компаній з Афін — Triton і Marnet. Комодор Ніколаос Лука повідомив Janes, що метою є створення достатньої кількості причалів для союзних військово-морських сил.

За його словами, використання бази іноземними флотами вимагатиме схвалення кіпрської влади. Дослідження має визначити остаточну кількість причалів, а також параметри кораблів, які зможе обслуговувати база.

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Оновлення гавані та інфраструктури

На цьому етапі проєкт зосереджений на гавані та морській інфраструктурі. Територію бази на суходолі не розширюватимуть, однак у майбутньому планують оновити й наземні об’єкти. Технічні характеристики проєкту та графік будівництва ще не затвердили.

Нині база здатна забезпечувати потреби лише невеликого флоту ВМС Кіпру, який має патрульні та прибережні судна. Найбільшим кораблем є судно забезпечення Alasia водотоннажністю 900 тонн і завдовжки 62 метри.

Європейське командування США фінансує спорудження в Марі нового вертолітного майданчика для великих транспортних вертольотів типу Chinook, призначених для евакуації людей із зон конфлікту. На авіабазі «Андреас Папандреу» в Пафосі також мають з’явитися нові об’єкти для важких транспортних літаків. Президент Нікос Хрістодулідіс раніше оголосив про ініціативу вартістю 14,7 млн євро для покращення двох баз, а міністр оборони Васіліс Пальмас оцінював можливу вартість модернізації Марі більш ніж у 200 млн євро.

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