Кіпр почав примусово повертати до Сирії заявників із відмовою в притулку — Cyprus Mail
На Кіпрі розпочали примусове повернення до Сирії громадян цієї країни, яким відмовили у наданні притулку. Про початок операції повідомив заступник міністра з питань міграції Ніколас Іоаннідес, пише Cyprus Mail.
Спільна операція державних служб
Операцію проводять профільне міграційне відомство, поліція та інші державні служби. Серед тих, кого повертають, є люди, які вичерпали юридичні можливості оскарження після того, як адміністративний суд відхилив їхні заяви. Після цього вони не мали законних підстав для проживання в Республіці Кіпр.
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Посилення перевірок
Іоаннідес заявив, що Кіпр входить до небагатьох держав Євросоюзу, які здійснюють примусове повернення сирійців. Він також повідомив про намір влади й надалі відхиляти необґрунтовані заяви про притулок та скасовувати статус додаткового захисту для осіб, які не мають на нього права.
У найближчі місяці кіпрська влада планує посилити перевірки, спрямовані на протидію нелегальній міграції та незадекларованій зайнятості. Заступник міністра звернувся до роботодавців і орендодавців із закликом співпрацювати з державними органами для дотримання законодавства.