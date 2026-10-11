Кіпр порушить у ЄС питання газопроводу Туреччини до окупованої півночі Кіпру — Cyprus Mail

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос порушить перед колегами з Європейського Союзу в Люксембурзі питання запланованого Туреччиною підводного газопроводу до окупованої півночі Кіпру. Він прибув до Люксембургу для участі в засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Позиція влади Кіпру

Уряд Республіки Кіпр вважає незаконним меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною та північчю Кіпру щодо проєкту. Про намір Комбоса винести це питання на обговорення Ради ЄС повідомляє Cyprus Mail.

Проєкт знову опинився в центрі уваги у травні, коли про нього оголосив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Переговори в Анкарі відбувалися за участю віцепрезидента Туреччини Джевдета Їлмаза та Унала Устела, якого видання називає «прем’єр-міністром» півночі Кіпру. Устел назвав газопровід проєктом століття.

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Параметри газопроводу

Передбачається, що трубопровід завдовжки близько 97 кілометрів прокладуть дном Левантійського моря від Аланії на південному узбережжі Туреччини до Кіренії. Його планують ввести в експлуатацію до 2028 року, а орієнтовна вартість проєкту становить 601 млн євро.

На півночі Кіпру заявляли, що цей маршрут міг би забезпечити постачання до Європи через Туреччину газу, виявленого у східному Середземномор’ї. Устел також сказав, що готується міжурядова угода для переходу проєкту до інвестиційної фази.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E зазначала, що в її планах єдиним проєктом інтерконектора, який з’єднує Республіку Кіпр, є Great Sea Interconnector між Кіпром, Грецією та Ізраїлем. Уряд Кіпру наголошує, що його енергетичне планування ґрунтується на міжнародному праві та Конвенції ООН з морського права.

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