Кіпр повідомив ООН про 659 порушень з боку турецьких сил — Cyprus Mail

Кіпр повідомив Генерального секретаря ООН про 659 заявлених порушень, які, за твердженням республіки, турецькі повітряні та військово-морські сили здійснили у червні та липні. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Лист 29 вересня надіслала постійна представниця Кіпру при ООН Марія Міхаїл. Як документ ООН його розповсюдили 2 жовтня.

Повітряні та морські порушення

У листі йдеться про 626 повітряних і 33 морські порушення. Кіпрська сторона відносить до них порушення національного повітряного простору, правил міжнародного повітряного руху в районі польотної інформації Нікосії, територіальних вод республіки, а також незаконне використання закритих портів і аеропортів.

Із 626 зафіксованих повітряних епізодів 203, за даними Кіпру, були пов’язані з турецькими військовими безпілотниками, а 192 — з турецькими військовими винищувачами. У додатках до листа згадано винищувачі F-16, військові дрони, вертольоти та інші літаки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Морські епізоди, як зазначено в документі, стосувалися турецьких військових кораблів, зокрема ракетних катерів, фрегатів, підводних човнів, десантних кораблів і патрульних суден.

Позиція Кіпру

Міхаїл також заявила, що Туреччина проводила несанкціоновані військові навчання з порушенням повітряного простору Республіки Кіпр та, за її твердженням, незаконно видала одне повідомлення для авіації.

За словами представниці Кіпру, турецькі сили щодня порушують військовий статус-кво на острові, нарощують військову присутність і розширюють інфраструктуру в районах Республіки Кіпр, які в листі названо окупованими Туреччиною. Вона вважає, що ці дії підривають довіру, потрібну для відновлення змістовних переговорів щодо всеосяжного врегулювання кіпрського питання.

У листі також наголошено, що уряд Кіпру підтримує зусилля ООН із відновлення переговорів і досягнення справедливого та тривалого врегулювання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Читай нас у