Кіпр придбає в Ізраїлю другий патрульний корабель — Cyprus Mail

Кіпр придбає в Ізраїлю другий патрульний корабель відкритого моря, а контракт на його придбання планують підписати наступного тижня. Про це міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас заявив державному телеканалу CyBC, повідомляє Cyprus Mail.

Корабель буде подібним до Йоаннідеса

За словами Пальмаса, нове судно буде аналогічним патрульному кораблю «Йоаннідес», який уже використовують військово-морські сили Національної гвардії Кіпру. Міністр зазначив, що після придбання другого такого корабля флот матиме два однотипні судна.

Пальмас заявив, що закупівля має посилити оперативні можливості Кіпру та безпеку на морі. Він також сказав, що про заплановану угоду раніше повідомляли ізраїльські медіа.

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Модернізація баз

За повідомленням видання, Israel Shipyards і Rafael нібито близькі до укладення угоди вартістю 150 млн євро на постачання Кіпру військово-морських суден і систем озброєння.

Міністр також підтвердив підписання угоди з грецькою компанією, яка підготує дослідження щодо модернізації військово-морської бази. Після оновлення вона зможе приймати військові кораблі та підводні човни. Роботи на військово-морській базі й авіабазі імені Андреаса Папандреу, за очікуванням Пальмаса, почнуться наприкінці весни 2027 року.

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