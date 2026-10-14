На Кіпрі жінок 2004 року народження та чоловіків 1972 і 1973 років народження закликали зареєструватися для дворічної служби в системі цивільної оборони. Рішення ухвалили після рішення Кабінету міністрів, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Реєстрація стосується громадян, які проживають на територіях, що контролює Республіка Кіпр. Її проводять відповідно до правил цивільної оборони 1997 року та повідомлення міністра внутрішніх справ. Під час реєстрації необхідно пред’явити посвідчення особи.

Строки реєстрації

Жінки мають зареєструватися з 19 до 23 жовтня, а чоловіки — з 9 до 13 листопада. Реєстрацію проводитимуть у регіональних дирекціях цивільної оборони, місцевих пунктах і підстанціях або в офісах громадських рад — залежно від місця проживання.

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Графік і місця реєстрації відрізняються у районах Нікосії, Лімасола, Ларнаки, Пафоса та Фамагусти. У міських районах Нікосії, Лімасола й Ларнаки громадян прийматимуть у регіональних офісах цивільної оборони вранці та ввечері, тоді як для сільських громад передбачено окремі години в місцевих пунктах або офісах громад.

Хто може бути звільнений

Від служби в цивільній обороні звільняються, зокрема, члени уряду, депутати, судді, високопосадовці, священнослужителі та члени керівних рад цивільної оборони. Винятки також поширюються на тих, хто постійно служить у цивільній обороні, армії Кіпру, Національній гвардії, поліції, пожежній службі або пенітенціарній системі, а також на призовників Національної гвардії та окремих резервістів, які мають військові зобов’язання.

Особи, які мають підстави для звільнення, однаково повинні прибути на реєстрацію та надати підтвердні документи. Рішення про звільнення ухвалюватимуть після перевірки відповідності встановленим критеріям.

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