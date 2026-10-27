Кіпр схвалив 11,5 млн євро студентських виплат на 2025–2026 рік — Cyprus Mail

Рада міністрів Кіпру схвалила 11,5 млн євро студентських виплат на 2025–2026 навчальний рік. Рішення також передбачає додаткові заходи для зменшення фінансового навантаження на родини, повідомляє Cyprus Mail.

Збільшення фінансування

Міністр фінансів Макіс Керавнос заявив, що затверджена сума суттєво перевищує 10 млн євро, спочатку закладені в бюджеті на 2025 рік. Він також повідомив про окреме виділення 1,2 млн євро на допомогу родинам грецьких студентів, які навчаються на Кіпрі, а також репатрійованим кіпрським родинам, чиї діти здобувають освіту на острові або за кордоном.

Ця допомога призначена для сімей, які через проживання за межами Кіпру не мають права на звичайну програму студентських грантів. Її бюджет перевищує 30 млн євро.

Нові критерії для родин

Кабінет міністрів також змінив граничні показники сімейного доходу для отримання студентської допомоги. Для родин із двома дітьми максимальний поріг доходу підвищили з 39 тис. до 44 тис. євро.

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Для більших сімей граничний дохід починатиметься від 64 тис. євро та зростатиме на 5 тис. євро за кожну наступну дитину. Родини, які мають понад п’ять дітей, звільнять від перевірки доходів і майнових критеріїв.

Допомога на авіаперельоти

Виплату студентам на авіаперельоти збільшили з 300 до 500 євро. Ще по 500 євро нададуть студентам першого курсу. За словами Керавноса, зміни мають допомогти родинам покрити витрати на освіту, проживання, харчування та поїздки в умовах зростання вартості життя.

Подати заяви можна буде через відповідну електронну платформу після оголошення дати її відкриття. Для подання заяви батькам або опікунам потрібен обліковий запис сервісу CY Login; для заявників із Греції верифікація акаунта не потрібна.

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