Кіпр вніс законопроєкт MiCA із санкціями за ринкові зловживання — Cyprus Mail

Кіпр вніс до Палати представників законопроєкт щодо ринків криптоактивів, який має встановити національний механізм контролю за виконанням регламенту ЄС MiCA. Документ передбачає розширення повноважень Центрального банку Кіпру та Кіпрської комісії з цінних паперів і бірж (CySEC), повідомляє Cyprus Mail.

Законопроєкт подали 8 жовтня після схвалення урядом 10 вересня. Він має посилити нагляд за цифровими активами, захист інвесторів і протидію неправомірним діям на крипторинку.

Санкції за ринкові зловживання

За статтею 111 MiCA компаніям за серйозні порушення, пов’язані з інсайдерськими операціями, незаконним розкриттям інсайдерської інформації та маніпулюванням ринком, можуть загрожувати штрафи щонайменше €15 млн або 15% річного обороту — залежно від способу розрахунку. Для фізичних осіб за окремі порушення правил щодо ринкових зловживань передбачено штрафи до €5 млн.

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Водночас €15 млн не є загальною верхньою межею фінансових санкцій. Залежно від обороту компанії та характеру порушення стягнення може бути більшим. За порушення вимог щодо авторизації, розкриття інформації або надання послуг із криптоактивами передбачені окремі штрафи, пов’язані з 3%, 5% або 12,5% річного обороту. Для визначених категорій корпоративних порушень регулятори також повинні мати право накладати штрафи щонайменше €5 млн.

Повноваження регуляторів

Механізм нагляду передбачає розслідування, перевірки, приписи щодо дотримання вимог та обмеження діяльності компаній. У серйозних випадках регулятори можуть призупинити або відкликати дозвіл на надання послуг із криптоактивами, а відповідальним особам можуть тимчасово заборонити обіймати керівні посади.

Центральний банк Кіпру та CySEC було визначено компетентними органами для MiCA ще в листопаді 2024 року. Центральний банк виконує функції щодо окремих категорій токенів, забезпечених активами, і токенів електронних грошей, тоді як CySEC наглядає за іншими видами діяльності з криптоактивами та постачальниками відповідних послуг. Основні положення MiCA застосовуються у ЄС із 30 грудня 2024 року, а кіпрський законопроєкт ще має пройти парламентську процедуру та може бути змінений.

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