Кіпр закликав ЄС узгодити бюджет до кінця року — Cyprus Mail

Кіпр закликав Європейський Союз до кінця року досягти політичної домовленості щодо наступної багаторічної фінансової рамки — довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Директор пресслужби президента Кіпру Віктор Пападопулос заявив Cyprus Mail, що угоду необхідно укласти в листопаді або грудні через президентські вибори у Франції, заплановані на квітень наступного року.

За його словами, президент Франції Емманюель Макрон повідомив іншим лідерам країн ЄС, що Париж не зможе погодитися на бюджетну домовленість після грудня. Він пояснив це політичною чутливістю питання напередодні виборів.

Позачерговий саміт у листопаді

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що базову угоду можна погодити на позачерговому засіданні Європейської ради 26–27 листопада. Він заявив, що працює над досягненням домовленості під час листопадової зустрічі або принаймні над пошуком спільної позиції.

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Переговори можуть ускладнити дострокові парламентські вибори в Іспанії, призначені на 29 листопада, а також вибори в Польщі, які мають відбутися не пізніше листопада. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше зазначав, що політичну угоду всі розраховували завершити до кінця року, але вибори в Іспанії можуть зробити це складнішим.

Бюджет може скоротитися

За словами Христодулідіса, нова багаторічна фінансова рамка може бути більш ніж на 10% меншою за початкову пропозицію Європейської комісії. Комісія у липні минулого року пропонувала бюджет обсягом 1,76 трлн євро. Кіпрський уряд у червні запропонував 1,73 трлн євро, а уряд Ірландії — 1,62 трлн євро, що на 8% менше від початкової пропозиції Єврокомісії.

Під час погодження попередньої багаторічної фінансової рамки лідери ЄС досягли угоди в липні 2020 року, а остаточне схвалення державами-членами та Європарламентом відбулося в грудні того ж року.

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