Киргизстан вимагає від Росії повернути громадянина, обманом завербованого до армії РФ

Киргизстан звернувся до Москви з вимогою повернути додому свого громадянина, якого, за даними дипломатів, шляхом обману завербували до російської армії для участі у війні проти України.

У документі йдеться про необхідність повернути громадянина Киргизстану, якого «в результаті шахрайських дій з боку невстановлених осіб» залучили до російського війська.

Раніше домогтися повернення своїх громадян із Росії за подібних обставин намагалися й казахстанські дипломати.

Як уточнює «Азаттик Азія», йдеться про 21-річного Елістана Токтогулова з Таласької області Киргизстану.

Восени 2026 року молодик побачив у соціальних мережах оголошення, опубліковане від імені його співвітчизника, який проживає в Росії. Вербувальник запропонував Токтогулову кілька цивільних вакансій — охоронця та водія — із зарплатою 110 тисяч рублів, що приблизно втричі перевищує середній заробіток у Киргизстані.

Елістан вирушив до Росії, однак там його, за наявною інформацією, обманом змусили підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Після цього молодика направили на полігон у Воронезькій області для підготовки до бойових дій в Україні.

Близькі Токтогулова змогли зв’язатися з ним і дізналися про обставини його потрапляння до російського війська.

3 листопада родичі молодика вийшли на пікет у місті Манасі. Вони також записали відеозвернення до влади з проханням допомогти повернути їхнього близького з іноземної армії.

Невдовзі до ситуації втрутився офіційний Бішкек. Киргизька сторона закликала російську владу не лише звільнити Токтогулова, а й провести перевірку обставин його вербування.

Зокрема, у ноті міститься вимога щодо «встановлення винних осіб і забезпечення їх притягнення до відповідальності відповідно до законодавства».

Посольство республіки в Росії направило відповідну ноту до Міністерства закордонних справ РФ.

Росія щомісяця залучає до своєї армії близько 1800 іноземців для участі у війні проти України.

Росія розширює мережу вербувальників у країнах Південно-Східної Азії та заманює людей на війну проти України під виглядом звичайного працевлаштування. Індонезійський дослідник закликав владу країни посилити тиск на Москву й порушити це питання безпосередньо під час зустрічі президента Прабово Субіанто з Володимиром Путіним. За його словами, російські вербувальники дедалі частіше обирають людей без військового досвіду.

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