Колишній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що країна зіткнулася з найсуворішим і найскладнішим безпековим середовищем із часів Другої світової війни. За його словами, Японія зміцнює оборонні спроможності, водночас зберігаючи союз зі США наріжним каменем своєї політики безпеки.

Оборона і партнерства

Кішіда також повідомив, що Японія розширює співпрацю з державами-однодумцями в Індо-Тихоокеанському регіоні. Серед напрямів такої співпраці він згадав продовження навчань Malabar за участю Індії, повідомляє The Hindu.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Колишній глава уряду зазначив, що оборонна політика Японії має захищати життя та мирне повсякденне життя населення відповідно до конституції та міжнародного права. Він наголосив, що країна дотримується виключно оборонного підходу й курсу мирної держави.

Напруженість у регіоні

Кішіда окремо заявив, що діяльність Китаю в Південно-Китайському морі посилює регіональну напруженість. Відповідаючи на запитання видання електронною поштою, він назвав взаємопов’язаність ключем до процвітання Південної Азії. Його концепція промислового ланцюга створення вартості передбачає зв’язок між штатами північного сходу Індії та регіоном Бенгальської затоки.

Читай нас у