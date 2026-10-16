Китай заявив про готовність врегулювати торговельні суперечки з Індією — The Hindu

Китай 16 жовтня заявив про готовність співпрацювати з Індією для розв’язання взаємних економічних і торговельних проблем. Це сталося після того, як міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман розкритикувала обмеження доступу індійських товарів на китайський ринок, повідомляє The Hindu.

Дефіцит у торгівлі

За даними видання, дефіцит Індії в торгівлі з Китаєм за перші дев’ять місяців перевищив 100 млрд доларів. Сітхараман заявила, що зростання торговельного дисбалансу та тривалі обмеження доступу індійської продукції на ринок залишаються головними проблемами, попри роки взаємодії з Пекіном.

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Позиція Китаю

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання про коментарі Сітхараман, заявила на брифінгу, що Китай ніколи не прагне торговельного профіциту. Вона повторила позицію Пекіна щодо занепокоєння Індії торговельним дефіцитом.

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