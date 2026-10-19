Китай готовий перевірити дані про компоненти для хуситів — Asharq Al-Awsat

Китай готовий розслідувати інформацію, яку уряд Ємену може надати щодо ймовірного постачання китайськими компаніями обладнання та компонентів, пов’язаних із ракетними програмами хуситів. Тимчасовий повірений у справах посольства КНР у Ємені Шао Чжен відкинув такі повідомлення як безпідставні.

В інтерв’ю Asharq Al-Awsat дипломат заявив, що Пекін суворо контролює експорт товарів і матеріалів подвійного призначення та дотримується відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції 2216. За його словами, китайська сторона неодноразово повідомляла владі Ємену про готовність вивчити докази або повідомлення з цього питання й провести всебічну перевірку.

Позиція Пекіна щодо Ємену

Шао Чжен зазначив, що Китай стежить за військовою ситуацією в Ємені та підтримує міжнародно визнаний уряд країни, її суверенітет, територіальну цілісність і національну єдність. Він закликав хуситів відмовитися від воєнних дій і повернутися до мирного діалогу.

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Дипломат також заявив, що Китай виступає проти нападів на судна в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці. Пекін підтримує свободу судноплавства в цих водах і наголошує на необхідності безперервного руху міжнародної торгівлі та постачань. За словами Шао, через Баб-ель-Мандебську протоку проходить приблизно 10% світової торгівлі, зокрема вантажі газу, нафти, добрив і зерна.

Допомога та співпраця

Представник КНР повідомив, що раніше цього року Китай підписав нову угоду про допомогу розвитку Ємену, передбачивши додатковий грант у розмірі 50 млн юанів. Також Пекін оголосив про нульові тарифи для всього єменського експорту, зокрема рибної продукції.

Шао Чжен додав, що Китай і Ємен цього року відзначають 70-річчя дипломатичних відносин. За його словами, близько 6,5 тисячі єменських студентів нині навчаються у Китаї, а Пекін планує надавати додаткові стипендії.

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