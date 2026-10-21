Китай готує тристоронній саміт із США та Росією

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Китай уже розпочав підготовку до можливої зустрічі лідерів КНР, США та Росії. За сприятливих обставин саміт можуть включити до програми заходів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Про це заявив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков після зустрічі російського лідера зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

«Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені», — сказав Ушаков.

За його словами, можливість проведення тристороннього саміту обговорювалася під час переговорів Путіна з Віткоффом. У Кремлі стверджують, що жодна з трьох сторін не відкидає такої зустрічі.

Після переговорів із представником США Путін також зустрівся в Санкт-Петербурзі з прем’єром Державної ради Китаю Лі Цяном. Російський лідер заявив, що саміт АТЕС у Китаї може стати нагодою для його зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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