Китай і Ботсвана під час зустрічі президентів Сі Цзіньпіна та Думи Гідеона Боко в Пекіні підвищили рівень двосторонніх відносин до всеосяжного стратегічного партнерства зі співробітництва. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на китайське державне агентство Xinhua.

Переговори в Пекіні

Дума Гідеон Боко прибув до Китаю в понеділок із шестиденним візитом. Президенти обговорили стан і майбутній напрям китайсько-ботсванських відносин, зв’язки Китаю з Африкою, а також регіональні й міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

Сторони назвали переговори широкими та конструктивними. Вони заявили, що новий рівень відносин відкриває новий етап у тривалих відносинах між двома країнами.

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Спільні позиції

Китай і Ботсвана підтвердили відданість міжнародному миру й безпеці, сталому розвитку, багатосторонності, повазі до міжнародного права та цілям і принципам Статуту ООН. Також вони домовилися підтримувати зусилля одна одної із захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, національної гідності, безпеки, розвитку та добробуту.

Ботсвана підтвердила давню прихильність принципу одного Китаю та заявила, що визнає уряд КНР єдиним законним урядом, який представляє весь Китай. Вона також зазначила, що вважає Тайвань невід’ємною частиною території Китаю.

Країни також погодилися розвивати обмін досвідом у державному управлінні, інституційному розвитку, сталому розвитку, економічній трансформації, модернізації та скороченні бідності.

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