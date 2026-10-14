Китай і КНДР відкриють новий міст через річку Ялу — Channel NewsAsia

Китай і КНДР 15 жовтня відкриють новий автомобільний міст через річку Ялу, який з'єднає китайське прикордонне місто Даньдун із північнокорейським Сінийджу. Сторони проведуть спільну церемонію відкриття, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на китайське державне агентство «Сіньхуа».

Чотири смуги та понад три кілометри

Новий автомобільний міст через Ялу має чотири смуги руху та завдовжки 3026 метрів. Він має стати альтернативою старому Мосту китайсько-корейської дружби, пропускна спроможність якого обмежена. Раніше ним регулярно курсували пасажирські поїзди.

Китай завершив будівництво своєї частини мосту у 2014 році. Водночас КНДР залишила недобудованими під'їзні дороги та митну інфраструктуру після погіршення відносин на тлі ядерних випробувань Пхеньяна і подальших санкцій ООН.

Відновлення сполучення

КНДР закрила кордони під час пандемії COVID-19. Залізничне сполучення між двома країнами відновили в березні після шестирічної перерви.

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Дослідник Ан Чхан Іль, який походить із Північної Кореї, заявив AFP, що після відкриття нового переходу ним щодня можуть проїжджати сотні автомобілів. На його думку, міст може сприяти постачанню китайських товарів і ресурсів до КНДР та підтримати її цивільну економіку.

Міністерство об'єднання Південної Кореї повідомило AFP, що Сеул уважно стежить за ситуацією. КНДР досі не відновила видачу туристичних віз громадянам Китаю, які раніше становили більшість іноземних відвідувачів країни.

Китай є найбільшим торговельним партнером КНДР і джерелом дипломатичної, економічної та політичної підтримки Пхеньяна. Минулого року китайський експорт до КНДР зріс на 25% — до шестирічного максимуму у 2,3 млрд доларів США, хоча це все ще нижче за рівні до запровадження санкцій ООН у 2017 році.

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